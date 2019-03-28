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Ünlü marka girdiği yarışmalardan başarılarla döndü

Suzuki'nin SUV modeli Jimny, başarısını yarışmalarda da sürdürüyor.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 17:45..
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Ünlü marka girdiği yarışmalardan başarılarla döndü

Türkiye'de de tercih edlen markalardan biri olan SUV modeli Jimny, girdiği yarışmalardan da başarıyla dönüyor.

İLK ÜÇTE

2018’de Suzuki’nin bir başka efsane modeli Swift’in ilk üçe girdiği “Dünya Otomobil Ödülleri Yarışması”nda bu yıl ise yeni nesliyle kendi sınıfında yine ilk ve tek olma özelliğini sürdüren Suzuki Jimny, hem “Yılın Şehir Otomobili” hem de “Yılın Tasarım Aracı” kategorisi olmak üzere iki kategoride birden rakiplerini geride bırakarak, ilk üçe girme başarısı gösterdi.

Ünlü marka girdiği yarışmalardan başarılarla döndü

KAZANANLAR AÇIKLANACAK

6 kategoride gerçekleştirilen ve bu yıl 15’incisi düzenlenen “2019 Dünya Otomobil Ödülleri Yarışması”nın kazananları, 17 Nisan 2019'da New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda açıklanacak.

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