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Ünlülerin tanıttığı Teff çayı, yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş değiştirilmiş ürünler' listesinde ünlü isimlerin sosyal medyada reklamını yaptığı 'Teff' çayı da var.

AA | 13.10.2019 - 11:04..
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İçinde ‘sibutramin’ tespit edilen Teff çayı, Tarım ve Orman BakanlığI'nın kamuoyuna duyurduğu, ‘kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler’ listesinde yerini aldı.

Ürünün tanıtımını birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptı.

EN ÜNLÜ İSİMLER REKLAMINI YAPTI

Ürünün tanıtımını yapan ünlülerin arasında Selin Ciğerci, Ece Erken, Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri, İvana Sert, Seren Serengil, Seda Sayan, Yeliz Yeşilmen, Seda Akgül gibi isimler yer alıyor.

Ünlülerin tanıttığı Teff çayı, yasaklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI 50 ÜNLÜYE MEKTUP GÖNDERDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu tip ürünlerin satışının önüne geçmek için 50 ünlüye mektup göndermiş, bu kişilerden güvenilirliği kanıtlanmamış ürünlerin, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamalarını istemişti.

Ünlülerin tanıttığı Teff çayı, yasaklandı

Ünlülerin tanıttığı Teff çayı, yasaklandı

Ünlülerin tanıttığı Teff çayı, yasaklandı

Ünlülerin tanıttığı Teff çayı, yasaklandı

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