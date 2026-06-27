Uruguay'ı tek golle yenen İspanya lider çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında İspanya ile Uruguay, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İSPANYA LİDER OLARAK TUR ATLADI

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 42. dakikada Alejandro Baena'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında sakatlanan Manuel Ugarte yerini Nicolas De La Cruz'a bıraktı ve soyunma odasına İspanya'nın üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Luis de la Fuente'nin öğrencileri savunmada hata yapmadı ve mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Uruguay'da Agustin Canobbio, uzatma dakikalarında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

URUGUAY DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından İspanya puanını 7'ye yükselterek H Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Matadorlar, eleme turunda Avusturya ile Cezayir eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Uruguay ise 2 puanda kaldı. Güney Amerika temsilcisi grubu üçüncü sırada tamamlasa da en iyi üçüncüler arasına giremeyerek turnuvaya grup aşamasında veda etti.

MUSLERA REKOR KIRDI

Uruguay Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, İspanya karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 19. maçına çıkarak Brezilyalı efsane Claudio Taffarel'i geride bıraktı ve turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci unvanının yeni sahibi oldu.

Deneyimli file bekçisi ikinci yarının başında yerini Sergio Rochet'e bıraktı.

TRİBÜNLERDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Guadalajara Stadyumu'ndaki mücadeleyi futbol dünyasının unutulmaz isimleri de tribünden takip etti.

Carles Puyol, Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Michel Salgado, David Silva, Diego Godin ve Diego Forlan karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.