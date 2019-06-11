taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.808
Euro
6.5777
Altın
1323.27
Borsa
93225.83
Gram Altın
247.003

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu

Banaz ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 297 kök kenevir bitkisi ele geçirilirdi.

İHA | 11.06.2019 - 16:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Uşak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmaları sonucu Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde E.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

297 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığından alınan izin sonrası operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, E.K. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada E.K. isimli şahsın evinin bahçesinde ekilmiş vaziyette 297 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde yapılan aramada 1 hassas terazi, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bahçede ekili olarak ele geçirilen 297 kök kenevir bitkisine imha edilmek üzere el konulurken, E.K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

236
Biyolojik ailelerine verilen çocuklar hayata alışamadı

Biyolojik ailelerine verilen çocuklar hayata alışamadı

223
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

98
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

158
Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

81
Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı

214
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir