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Üsküdar’da otomobillere dadanan hırsız

Otomobillerden hırsızlık yapmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 18.06.2019 - 10:01..
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Üsküdar’da geçtiğimiz Cumartesi günü Acıbadem Caddesi üzerinde bir şahıs park halindeki otomobillerden hırsızlık yapmaya çalıştı.

Takibe alınan Sinan C. isimli şahsın farklı tarihlerde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Şahıs, kendisini takip eden polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Bir çift eldiven ve bir adet sinyal bozucu jammer cihazıyla bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar’da otomobillere dadanan hırsız

OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP ÇALDILAR

Tutuklanan şahısların otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki şahıs otomobilin yanında duruyor birisi cama vurarak kırıyor.

Otomobillere dadanan hırsız suçüstü yakalandı

Üsküdar’da otomobillere dadanan hırsız

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