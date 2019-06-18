Üsküdar’da otomobillere dadanan hırsız

Üsküdar’da geçtiğimiz Cumartesi günü Acıbadem Caddesi üzerinde bir şahıs park halindeki otomobillerden hırsızlık yapmaya çalıştı.

Takibe alınan Sinan C. isimli şahsın farklı tarihlerde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Şahıs, kendisini takip eden polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Bir çift eldiven ve bir adet sinyal bozucu jammer cihazıyla bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP ÇALDILAR

Tutuklanan şahısların otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki şahıs otomobilin yanında duruyor birisi cama vurarak kırıyor.

Otomobillere dadanan hırsız suçüstü yakalandı