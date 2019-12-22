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Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

Hong Konglu göstericiler, Uygur Türkleri için yaptığı barışçıl eylemde, güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 17:40..
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Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

Çin, 1949'dan bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarında milyonlarca Uygur Türkü'nü alıkoyuyor.

22 Batılı ülke, Pekin yönetimine ortak bir mektup yazarak Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını kapatması ve zorla tutulan Uygurların da derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÇİN'E DESTEK

Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Çin'in Uygur politikasını desteklediğini açıklamıştı.

Hong Kong’da göstericiler, bu kez Pekin’in Uygur politikasına karşı meydanlara indi.

Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

EYLEMCİLERE POLİS ŞİDDETİ

Binlerce kişi Doğu Türkistan bayrakları ve Hong Kong’un bağımsızlığını isteyen pankartlarla kent meydanına indi. Güvenlik güçleri, bu kez barışçıl eylem düzenleyen kalabalığa orantısız şiddet uyguladı.

Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

BAE Uygur Türklerine terörist dedi

Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

Suudi Arabistan Çin'deki toplama kamplarına destek verdi

Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

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