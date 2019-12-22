Hong Konglular Uygur Türkleri'ne destek için toplandı

Çin, 1949'dan bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarında milyonlarca Uygur Türkü'nü alıkoyuyor.

22 Batılı ülke, Pekin yönetimine ortak bir mektup yazarak Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını kapatması ve zorla tutulan Uygurların da derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÇİN'E DESTEK

Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Çin'in Uygur politikasını desteklediğini açıklamıştı.

Hong Kong’da göstericiler, bu kez Pekin’in Uygur politikasına karşı meydanlara indi.

EYLEMCİLERE POLİS ŞİDDETİ

Binlerce kişi Doğu Türkistan bayrakları ve Hong Kong’un bağımsızlığını isteyen pankartlarla kent meydanına indi. Güvenlik güçleri, bu kez barışçıl eylem düzenleyen kalabalığa orantısız şiddet uyguladı.

BAE Uygur Türklerine terörist dedi

Suudi Arabistan Çin'deki toplama kamplarına destek verdi