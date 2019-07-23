BAE Uygur Türklerine terörist dedi

Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politika tüm dünyanın tepkisini çekiyor ancak bazı ülkeler de burada yaşanan durum "normal" karşılıyor.

Özellikle Müslümanlara yönelik uygulanan zulüm politikasına "kendine Müslüman" diyen Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek geldi.

ZULÜM POLİTİKASINA DESTEK

El Nahyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi davetlisi olarak bu ülkede bulunuyor. Çin devlet medyasına göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, görüşme sırasında bin Zayed'in Pekin yönetimine destek verdiği belirdildi.

BAE'nin Doğu Türkistan meselesinde Pekin'e verdiği "değerli destek" için teşekkür etti ve iki ülkeyi terörle mücadele konusunda iş birliğini daha da güçlendirmeye çağırdı.

UYGUR TÜRKLERİNE TERÖRİST DEDİ

Nahyan'ın destek kararı İslam aleminde yakılanırken bir başka söz de dikkat çekti. BAE Genel Kurmay Başkanı, Uygur Türkleri için "terörist" derken, Çİn ile birlikte, "terörist ve aşırılık yanlısı gruplara karşı ortak mücadele" etmeye istekli olduğunu söylediğini aktardı.