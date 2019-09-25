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Uysal: Para politikasında temkinli duruşu sürdürmeliyiz

TCMB Başkanı Murat Uysal, para politikasında temkinli duruşu sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

AA | 25.09.2019 - 11:48..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında bir konuşma yaptı.

TCMB Başkanı Uysal'ın konuşmasından satırbaşları;

Uysal, "Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

"KREDİ BÜYÜME ORANINDA CANLANMA OLDU"

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek." dedi.

Uysal: Para politikasında temkinli duruşu sürdürmeliyiz

"TOPARLANMA SÜRECİ OLACAK"

Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz."

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