Uysal: Para politikasında temkinli duruşu sürdürmeliyiz

Trafikte sigara yasağına ilişkin dumansız araçlar uygulaması gerçekleştirilirken, uygulamaya en çok takılanlar taksiciler oldu.

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Didim ve Milas'ta sağanak su baskınlara neden oldu

Aşırı yağan yağmur nedeniyle Didim ve Milas'ta su baskınları yaşandı. Didim'de ise bir otomobil denize sürüklendi.