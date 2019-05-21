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Uyuşturucu tacirlerine Narkotim engeli

Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan araçta, uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA | 21.05.2019 - 16:33..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Araç içerisinde satışa hazır 5 paket halinde 2.76 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı, araçta bulunan O.C.’nin ise üzerinde uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1.020 TL ele geçirildi.

Araçta bulunan O.C. ve M.C., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.

Uyuşturucu tacirlerine Narkotim engeli

Uyuşturucu tacirlerine Narkotim engeli

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