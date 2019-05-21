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Nusret altın kaplamalı hamburger yaptı

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Bebek bakıcısı olarak girdiği evleri soydu

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Ekrem İmamoğlu tipe göre pusula iddialarını açıkladı

1 Uyuşturucu tacirlerine narkotim engeli Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan araçta, uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 ABD'nin yaptırımları Venezuela'yı zarara soktu ABD'nin birçok alanda Venezuela'ya uyguladığı yaptırım nedeniyle ülke ekonomik sıkıntı içerisinde. ABD, Venezuela'nın ünlü petrol şirketinin de 7 milyar dolarına el koyarak krizi derinleştirdi.

3 Suya düşen civcivi suni teneffüsle kurtardı Malatya'da yaşayan Bayram Adak, su kovasına düşen ve ölmek üzere olan civcive suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

4 Boşandığı eşini çocuk parkında bıçakladı Denizli'de çocuklarını görmek için gittiği parkta tartıştığı eski eşini bıçaklayan Özgür Dağlı, tutuklandı.

5 Japonların tacize karşı önlemleri Taciz vakalarının yüksek olduğu Japonya'da, polis, tacize maruz kalanlar için yeni bir uygulama geliştirdi.

6 Çin ile ABD arasındaki gerilimde son durum Çin, ticaret görüşmelerinde saldırgan ve korumacı bir tavır takınan ABD karşısında mücadeleye tam anlamıyla hazır olduğunu duyurdu.