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Uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

Bursa'da, bir kişi 1986 model otomobilini uzaktan kumandayla çalıştırarak, sürücüsüz şekilde 30 kilometre hıza kadar yol alabilmesini sağladı.

DHA | 23.11.2019 - 11:21..
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Uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

Busa'da oto lastik firmasında çalışan Çağlar Şahin, çocukluğundan itibaren ilgi duyduğu otomobil için bir sistem geliştirdi.

UZAKTAN KUMANDAYLA 30 KİLOMETRE HIZA ÇIKIYOR

Çağlar Şahin, 1986 model otomobiline taktığı sistemle aracını uzaktan kumanda ile çalıştırıp, durdurabildiğini belirtti. Aynı zamanda otomobil sürücüsüz şekilde saatte 30 kilometre hıza da çıkabiliyor.

Uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

ARACIN KENDİ PARÇALARI KULLANILDI

Sosyal medya üzerinden Amerikan yapımı araçlar gördüğünü ve kendisine 'Ben de yapabilir miyim' diye sorduğunu aktaran Şahin şunları söyledi: ''Uzun bir süre uğraştım. Kendi aracımda yapmayı başardım. İçerisinde herhangi bir modül, elektronik parça yok. Tamamen kendi işçiliğimizle yapılan bir araç. Aracın kendi parçalarını kullanarak yaptık.''

Uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

''ARACIN ÇALIŞMA SÜRESİ TAMAMEN BANA BAĞLI''

Aracın kontrolünün tamamen elinde olduğunu ve komutları doğrultusunda aracı yönlendirdiğini belirten Şahin: ''Merkezi kilit motoru ve aktarım rolesi kullandım. Bunun dışında başka bir şey kullanmadım. Aracın çalışma süresi tamamen bana bağlı. Ne kadar istersem o kadar ilerliyor ve süre bazında da o kadar süre çalışıyor. İstediğim zaman aracı yürütüp istediğim zaman durdurabilirim diye konuştu. Çevresinden olumlu tepki aldığını dile getiren Şahin, Aracı olan arkadaşlarımız, kendi araçlarına da aynı sistemi yapmamı istediler. Vakit olursa arkadaşlarımın araçlarına da aynı sistemi yapacağım.'' ifadelerini kullandı.

Uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

Uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

Uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

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