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Üzerine televizyon düşen minik Kamil Efe hayatını kaybett

İzmir'de evde oyun oynarken üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Kamil Efe Çeneli, yaşamını yitirdi.

İHA | 06.04.2019 - 19:30..
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Evlerinin salonunda oynayan Kamil Efe Çeneli'nin üzerine televizyon devrildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sesi duyarak salona koşan anne Songül Çeneli, Kamil Efe'nin durumunu görüp sağlık ekiplerini çağırdı, ayrıca eşi Ersin Çeneli'yi arayıp haber verdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kamil Efe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerine televizyon düşen minik Kamil Efe hayatını kaybett

TOPRAĞA VERİLDİ

Üç çocuklarından ortanca olan Kamil Efe'nin ölüm haberini duyup sinir krizi geçiren Ersin- Songül Çeneli çiftini yakınları teskin etti. Kamil Efe'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi sonrası çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Kamil Efe Çeneli'nin cenazesi, aynı gün Kiraz'ın Akpınar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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