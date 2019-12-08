Uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Kadıköy'de tekel bayi sahipleri, akşam 10'dan sonra olan alkol yasağı ve ceza uygulamaları için yine toplandı.

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Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı

Seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobilde bulunan yürüme engelli yaşlı bir kadın ise damadı tarafından araçtan çıkarıldı.