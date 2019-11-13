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Uzman çavuş ziyaretine gelen kadına 4 el ateş etti

Bursa'da Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda görevli bir sözleşmeli jandarma uzman çavuş, kendisini ziyarete gelen kadına beylik tabancasıyla 4 el ateş ederek kadını öldürdü.

İHA | 13.11.2019 - 01:05..
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Bursa'da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, Sosin Küçükgüven (47), Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'yı ziyaret etmek için, Adalet Mahallesi'ndeki nizamiyeye gitti.

4 EL ATEŞ ETTİ

Bir süre nizamiye içerisinde konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla Sosin Küçükgüven'e ateş ederek göğüs kısmından 2 ve sağ bilek ve sol parmak olmak üzere 4 yerinden yaraladı. Sosin Küçükgüven kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyanlar olay yerine koştu.

Uzman çavuş ziyaretine gelen kadına 4 el ateş etti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla teslim olurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sosin Küçükgüven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Uzman çavuş ziyaretine gelen kadına 4 el ateş etti

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