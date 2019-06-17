Uzmanlara göre yeni iPhone'lar çok fazla yenilik getirmeyecek

Apple'ın geçtiğimiz günlerde iOS 13'ü tanıtmasının ardından tüm gözler yeni iPhone modellerine çevrildi. Ancak yeni gelen haberler iPhone meraklılarının pek de hoşuna gitmeyebilir. Samsung ve Google'ın hemen hemen her alanda geliştirme yaptığı 2019'da, yeni iPhone modellerinin sadece birkaç küçük güncellemeler ile piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bu nedenle, bazı analistler yeni nesil iPhone'ların oldukça sıkıcı olacağına inanıyor.

EKRANLARDA PEK BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Son zamanlarda ortaya çıkan yeni raporlarda, telefon analistleri 2019 iPhone’ların planlanan minimum güncellemeler nedeniyle “yenilikten yoksun” olacağını belirtti. Raporlara göre yeni iPhone modelleri LCD ve OLED ekran panellerini kullanacak. Ancak bu ekran panelleri 2018 yılında çıkan iPhone modelleriyle aynı özellikleri barındıracak.

Raporlara göre iPhone 11R, LCD panelleri kullanacakken, standart iPhone 11 modeli ile OLED ekran panelleriyle kullanıcılarla buluşacak. Yeni bilgilere göre 2019 iPhone modellerinin önden görünüşü ve ekrandaki çentik boyutu bir önceki iPhone'lara göre değişmeyecek.

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK KAMERALARDA OLACAK

Yeni nesil iPhone'ların kullanıcılara sunacağı en önemli yenilik ise geliştirilmiş kamera performansı olacak. iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerinde karşımıza çıkacak üçlü arka kameralar, oldukça büyük lenslerden oluşacak. Ancak Huawei ve Samsung başta olmak üzere diğer akıllı telefon üreticilerinin daha önce üçlü kamera tasarımına yer verdikleri düşünüldüğünde, Apple'ın bir adım öne geçebilmesi için oldukça gelişmiş kamera özellikleri sunması gerekiyor.

Bilgilere göre iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerindeki kameralar 12 MP çözünürlüğünde olacak ve optik görüntü sabitleme özelliği içerecek. Telefonların ön kamerasının ise yine 12 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Son olarak yeni iPhone modellerinde Apple'ın yeni A13 işlemcisinin kullanılacağı hatırlatalım. Ayrıca bu telefonların hiçbirinde yerleşik 5G desteği beklenmiyor. Telefonlar hakkında yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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