Van'da 14 kişilik minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da kırsal alanda tek kalan kurt, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arjantin ile Fas arasında oynanacak hazırlık maçında, Messi'nin sakatlanmaması için özel anlaşma kapsamında bir dizi önlemler alındı.

Adana'da bir otomobilden para çalan hırsızlar, yakalandıktan sonra suçunu inkar etti.

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İstanbul'da icra sonrası araçlar ucuza satışa çıkarıldı

Bir kiralama şirketinin iflas etmesi sonrası yarı yarıya satışa çıkarılan araçlar, alıcılar için fırsat oldu.