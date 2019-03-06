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Van'da 14 kişilik minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalanarak, göçmen idaresine sevk edildi.

AA | 06.03.2019 - 09:54..
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Gürpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari karayolundaki uygulama noktasında, S.K.'nin kullandığı 65 AB 356 plakalı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.

5 UYRUKTAN 39 GÖÇMEN

Kontrollerde; minibüsteki 18 Afganistan, 9 Pakistan, 9 Bangladeş, 2 Suriye ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Van'da 14 kişilik minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 14 kişilik minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı

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