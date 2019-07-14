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Van'da 400 bin liralık kablo çalan hırsız yakalandı

Van'da 6 ay içerisinde 14 hırsızlık olayını gerçekleştirip 400 bin liralık kablo çalan hırsız yakayı ele verdi.

İHA | 14.07.2019 - 10:09..
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.ye (VEDAŞ) ait trafolar, 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında 14 ayrı  “kablo hırsızlığı” gerçekleşti.

ÖZEL BİR EKİP OLUŞTURULDU

Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, 400 bin liralık kablonun çalınması ile ilgili özel bir ekip oluşturdu.

Van'da 400 bin liralık kablo çalan hırsız yakalandı

HIRSIZLIĞIN NASIL YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında trafoların bulunduğu güzergâhlar üzerindeki güvenlik kameraları incelendi.

Hırsızlık olayının genellikle gece saat 03.00-05.00 arasında gerçekleştirildiği, hırsızlık olayında inşaat makası ve kablo kesme aparatıyla kabloların kesildiği, kablolar kesildikten sonra elektrik akımının çarpmaması için enerji olan ucunun siyah veya beyaz bantla bantlandığı ya da poşet veya bez parçası kullanıldığı tespit edildi.

Van'da 400 bin liralık kablo çalan hırsız yakalandı

DÜZENEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Hırsızlık olayını gerçekleştirenin ise M.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Zanlı, 9 Temmuz günü Şerefiye Mahallesi Seher 1. Sokak'taki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada demir kesme makası, kablo kesme aparatı, bakırı çıkartılmış ve soyulmuş kablo kılıfları, elektrik direklerine tırmanma aparatı, testere, tırmanma ipi, bir miktar uyuşturucu madde ve maddeyi kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi. Zanlı hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van'da 400 bin liralık kablo çalan hırsız yakalandı

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