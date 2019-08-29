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Van'da 71 kilo eroin ele geçirildi

Van Narkotik, uyuşturucu tacirlerine yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı.

AA | 29.08.2019 - 10:33..
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Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Müslüm E. yönetimindeki 47 AS 584 plakalı otomobili durdurdu.

BOZO KOKLADI BULDU

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin koltuklarının içine gizlenmiş 140 paket halinde 71 kilo 260 gram eroin bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Sürücü ile otomobildeki Şevki E. ve Şükran E. gözaltına alındı.

Van'da 71 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 71 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 71 kilo eroin ele geçirildi

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