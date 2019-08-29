Van'da 71 kilo eroin ele geçirildi

1 Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi Apple, ses asistanı Siri'nin kayıtlarını üçüncü kişilere dinlettiği için gizlilik politikasına aykırı davrandığını kabul etti.

2 Quaresma, Beşiktaş'tan 16 milyon TL alacak 2 Eylül'e kadar kulüp bulamaması durumunda kadro dışı kalacak olan Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor. Portekizli yıldızın takımdan ayrılması, siyah-beyazlı yönetime pahalıya mal olacak gibi gözüküyor.

3 Adil Rami: Pamela'yı dövmedim Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Marsilya'dan olaylı ayrılan Fransız ismin, eski sevgilisi Pamela Anderson'ı da dövdüğü iddia ediliyor.

4 Dış ticaret açığı geriledi Dış ticaret açığı 2018 yılı Temmuz ayındaki 6 milyar 228 milyon dolar seviyesinden yüzde 46.54 oranında azalarak 3 milyar 330 milyon dolara geriledi.

5 AADC'den kurtulmak için 600 bin TL'ye ihtiyaç var İstanbul’da doğuştan Aromatik Amino Asit Dekarboksilaz Defekti hastası olan 13 yaşındaki minik Zülal, ameliyat masraflarının karşılanması için yardım elinin uzanmasını bekliyor.

6 19 yaşındaki oğlunu öldüren babaya müebbet hapis talebi Bursa’da eşiyle tartıştıkları sırada araya giren oğlunun boğazını keserek öldüren babaya, duruşma savcısı 'olayın kasıt altında işlendiği' gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmesini istedi.