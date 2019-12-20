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Van'da eroinle yakalanan yolcu tutuklandı

Bir yolcunun valizinde, eşyaların arasına gizlenmiş 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

DHA | 20.12.2019 - 12:22..
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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

10 KİLO 450 GRAM EROİN

Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki denetimlerde, yolcu olduğu belirlenen ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken A.K.'nin üzeri ve yanındaki valizi arandı. Aramada, valizde eşyaların içerisine gizlenmiş 10 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan A.K, emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu tutuklandı -1


Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu tutuklandı -2

Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu tutuklandı -3

Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu tutuklandı -4

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