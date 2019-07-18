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Van’da hediyelik eşya kolisinde Afyon sakızı çıktı

Van Ferit Melen Havalimanından Ankara’ya gitmek üzere İran uyruklu iki kişinin hediyelik eşya kutularından Afyon sakızı adı verilen uyuşturucu madde yakalandı.

İHA | 18.07.2019 - 10:00..
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Ankara’ya gitmek üzere havaalanına gelen İran uyruklu şahısların yanındaki hediyelik eşya bulunan kolinin tabanına ve çevresine zulalanmış 9 kilo 189 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince Van’dan Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu A.F. ve A.A. isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktıkları kolilerden şüphelenilmesi üzerine detaylı arama yapıldığı belirtildi.

Van’da hediyelik eşya kolisinde Afyon sakızı çıktı

TOPLAM 9 KİLO 189 GRAM ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, içerisinde hediyelik eşya bulunan kolilerin tabanına ve çevresine zulalanmış vaziyette 32 paket halinde toplam 9 kilo 189 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili İran uyruklu A.F. ve A.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Van’da hediyelik eşya kolisinde Afyon sakızı çıktı

Van’da hediyelik eşya kolisinde Afyon sakızı çıktı

Van’da hediyelik eşya kolisinde Afyon sakızı çıktı

Van’da hediyelik eşya kolisinde Afyon sakızı çıktı

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