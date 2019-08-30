Van'da sahte dolarlar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesinde ikamet eden K.G. isimli şahsın evinde civa ve sahte dolar olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, tarafından söz konusu adreste yapılan operasyonda; sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet Ukrayna menşeili kırmızı civa, 2 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile bu suçtan elde ettiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.