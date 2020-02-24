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Van'daki deprem sonrası, son durum

Van'daki 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası depremzedeleri yalnız bırakmayan Bakan Soylu, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA | 24.02.2020 - 11:13..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Soylu, depremde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Van'daki deprem sonrası, son durum

Soylu, burada yaptığı açıklamada, depremin bilançosundan ve yaralıların son durumuna kadar tüm bilgileri paylaştı.

Van'daki deprem sonrası, son durum

700 KONUTTA AĞIR HASAR

Yaptığımız tespit ve tetkiklerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil." diyen Soylu, "Yaşanan depremde 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta ağır hasar var." dedi.

Van'daki deprem sonrası, son durum

12 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ

Depremde 39 vatandaşın yaralandığını, bunlardan 2'sinin yoğun bakımda olduğunu aktaran Soylu, 12 vatandaşın ise taburcu edildiğini kaydetti.
Diğer yaralıların durumunun orta ve iyi seviyede olduğunu belirten Bakan Soylu, "Onların da buradaki tedavi sonrasında sağlıklı bir şekilde taburcu olması için dua ediyoruz." diye konuştu.

Van'daki deprem sonrası, son durum

2 BİNİN ÜZERİNDE SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

Bölgede çadırların kurulmasının devam ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar yardım gıda ve barınma konusunda hem AFAD hem de Kızılayımız kolları sıvamış durumda. Bir taraftan hasar tespitlerimiz devam ediyor. Şu an 2 binin üzerinde sıcak yemek dağıtılıyor üç öğün. Orada çadır kurulumları devam ediyor. Bakan yardımcımız, Başkale'deki kriz merkezinin başında. Sabaha kadar özellikle çadırların kurulumu, soba, yatak, battaniyelerin o bölgeye sevki ve dağıtımı takip edilecek."

Van'daki deprem sonrası, son durum

Yarından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkımlara başlanacağını belirten Süleyman Soylu, "Bu arada sosyal rehabilitasyon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, diğer yaralıları ziyaret etmek için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne hareket etti.

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