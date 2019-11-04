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Vapurdaki sapık hakkında 6.5 yıla kadar hapis istemi

Karaköy-Kadıköy vapurunda mastürbasyon yaparken yakalanan Rıza E. hakkında, 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA | 04.11.2019 - 15:37..
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Karaköy-Kadıköy vapurunda 7 Ekim 2019 tarihinde mastürbasyon yaparken videosu çekilen sapık Rıza E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rıza E. hakkında, iki kadın yolcuya yönelik eylemi nedeniyle, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan iddianame düzenlendi.

Karaköy-Kadıköy vapurunda mastürbasyon yapan sapık İZLE

3.5 YIL CEZA İSTENDİ

Rıza E. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 7 Ekim 2019 tarihinde Karaköy-Kadıköy vapurunda yolculuk eden iki kadına yönelik cinsel taciz suçunu işlediği belirtiliyor. İddianamede Rıza E. için, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

"ALKOLLÜ İKEN ELİM AYAĞIM KENDİLİĞİNDEN OYNUYOR"

Öte yandan sorgusunda olay günü 4 bira içtiğini söyleyen Rıza E., "Sonra Karaköy-Kadıköy vapuruna binerek üst kata çıktım. Ben daha önce panik atak geçirmiştim. Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı, ben de kaşındım. Oradaki kişiler bana tepki gösterince alkolün de verdiği heyecanın etkisiyle olay yerinden ayrılıp, vapurun lavabosuna gittim. Hatta montumu da orada unutmuşum. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı. Art niyetim de yoktur." demişti.

Vapurdaki sapık hakkında 6.5 yıla kadar hapis istemi

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