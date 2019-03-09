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Varank: Demokrasinin ve teknolojinin düşmanı CHP zihniyeti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Maalesef CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur" dedi.

AA | 09.03.2019 - 15:36..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'da Peynirciler Çarşısı açılışına katılarak, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Varank: Demokrasinin ve teknolojinin düşmanı CHP zihniyeti

DEMOKRASİ VE TEKNOLOJİNİN ASIL DÜŞMANI BU ZİHNİYET

Varank, "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. Biz bu utanç verici adımı, milletimize şikayet ettiğimizde de telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Türkiye'nin hayrına böylesine vizyoner bir işi geciktirmeye yönelik her adım bu ülkeye, gençleremize, bilim insanlarımıza ihanettir. Bunlar biliyorsunuz ülkenin hayrına olan her adımı Anayasa Mahkemesi'ne götürmekle ünlüdürler. Maalesef CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur. Demokrasimizin de bilimin de teknolojinin de asıl düşmanı bu zihniyettir." dedi.

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