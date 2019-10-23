İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir adam evden kaçan genç kızına meydanda rastladı.

Babanın kızını kolundan tutarak eve götürmek istemesiyle aralarında tartışma başladı.

VATANDAŞLAR, OLAYI KADINA ŞİDDET ZANNETİ

Çevredeki vatandaşlar, adamın kıza şiddet uyguladığını zannederek adama müdahale etti. Fakat adamın çevredekilere kızın babası olduğunu söylemesiyle, şiddet sanılan olayın aile dramı olduğu anlaşıldı.

Vatandaş baba-kızın tartışmasını kadına şiddet zannetti ViDEO

BABASINA ŞU ŞİŞESİ FIRLATIP, ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Genç kız kendisini eve geri götürmek isteyen babasına tekme atıp su şişesi fırlatarak engel oldu. Ayrıca genç kızın babasına bağırıp üzerine yürüdüğü de görüldü. O esnada baba ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

"KIZIN BABASINA TEKME ATTIĞII GÖRDÜM"

Olaya tanık olan bir esnaf, “Bir kişinin kızın elini büktüğünü gördüm. Daha sonra şahıs kızın babası olduğunu beyan etti. Sonra vatandaşlar olayı kadına şiddet olarak algılayarak olaya müdahale etti. Adam babasıyım diye bağırdı. Kız da babaya karşı saldırgandı. Tekme attığını gördüm, mukavemette bulundu. Memur arkadaşlar da gerekli işlemleri yaptılar” dedi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle tartışma sonlandı.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU TUĞBA OLAYI

Geçtiğimiz günlerde Taksim Tarlabaşı'nda bir babanın 19 yaşındaki Tuğba’ya şiddet uyguladığı video viral olmuş, baba olumsuz eleştrilerin hedefi olmuştu. Baba gözaltına alındıktan sonra, Tuğba'nın 17 yaşındaki erkek kardeşi ile bir araya geleceğini söyleyen Haluk Levent şunları yazmıştı; “Babası tarafından işkence edilen Tuğba ile ilgili tweetleriniz var. İddialar var. İnceleyeceğiz. Kızımızda da hatalar olabilir." Öte yandan Tuğba'nın erkek kardeşi, olayı kardeşinin kurguladığını ve babasına şiddet uyguladığını söylemişti.