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Vekil kırbaçlı fotoğraf yayınladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından şiddete karşı duruş sergilemek için kırbaçlı fotoğraf yayınladı.

DHA | 03.12.2018 - 14:19..
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KKTC Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya hesabıdan yayınladığı kırbaçlı fotoğraf ile ülke gündemine oturdu. Renkli kişiliği ile tanınan milletvekili  şiddete karşı duruş sergilemek adına sosyal medya hesabından ilginç bir içerik paylaştı.

Vekil kırbaçlı fotoğraf yayınladı

KIRBAÇLI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Manavoğlu, sosyal medya hesabında eline aldığı kırbacı; "KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet" notuyla paylaştı.

Ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını protesto ettiğini belirten Manavoğlu, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Manavoğlu, 'Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak' dedi.

Vekil kırbaçlı fotoğraf yayınladı

BEZYBOL SOPALI PAYLAŞIM

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu, ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını beyzbol sopasıyla protesto etmişti. Manavoğlu, sosyal medyadan aracında taşıdığı beyzbol sopasının fotoğrafını paylaşarak, "Evet, önlemimi aldım. Kış geldi, günler kısaldı. Gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım" diye yazmıştı.

Vekil kırbaçlı fotoğraf yayınladı

"SİLKELENMEMİZ GEREKİYOR"

Tepkiler üzerine DHA'ya açıklamalar yapan Manavoğlu, "Ülkede herkes hayali bir dünyada yaşıyor. Sosyal medyadan bir ahkam kesme var. Herkes aklını başına almalı" dedi. Ülkede iyi de yapılsa kötü de yapılsa eleştirildiğini kaydeden Manavoğlu, "Ülke olarak silkelenmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. İyice düşünmeliyiz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil" diye konuştu.

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