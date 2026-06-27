Venezuela’daki deprem felaketinde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 1.430

Venezuela’da çarşamba günü yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerde can kaybı yükselmeye devam ediyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez felaketin bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısını bin 430 olarak duyurdu.

Öte yandan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise yaptığı açıklamada, depremlerin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 10 ülkeden daha yardımın yolda olduğunu bildirdi. Rodriguez, "Hayatta olduğu düşünülen Venezuelalılara ulaşmak için ülkenin dört bir yanından kurtarma ekipleri bölgeye geldi" dedi.

Venezuela'nın yalnız olmadığının altını çizen Rodriguez, "Dünyanın dört bir yanından yardım eli uzatıldı. Önümüzdeki saatlerde daha fazla ülke ekiplerini gönderecek. Bugün ve yarın itibarıyla yaklaşık 10 ülke daha arama kurtarma çalışmalarına katılacak" ifadelerini kullandı.

"1600'DEN FAZLA KURTARMA GÖREVLİSİ VENEZUELA'YA ULAŞTI"

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Oliver Blanco ise uluslararası toplumun ülkeye yönelik yardımlarına ilişkin açıklama yaptı. Blanco, iki büyük depremin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden bin 600'den fazla kurtarma görevlisinin ülkeye ulaştığını kaydetti.

Ekiplerin toplamda 17 seferle ülkeye geldiğini belirten Blanco, gelecek 24 saat içinde 25 uçağın daha Venezuela'ya ulaşmasının beklendiğini söyledi. Blanco, "Venezuelalılar için belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde uluslararası toplumun desteği ve dayanışması için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşitli kaynaklar, Meksika, ABD, El Salvador, İsviçre, Kolombiya, İspanya, Ekvador, Şili, Dominik Cumhuriyeti ve Panama'dan gelen ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

AFAD: Venezuela’ya arama kurtarma ve yardım ekipleri yola çıkıyor

YAĞMA OLAYLARI YAŞANDI

Ülkenin depremden en fazla etkilenen eyaleti La Guaira'da ise hasar gören bazı binalarda yağma olaylarının yaşandığı bildirildi. Bölgedeki görgü tanıklarına göre bazı kişiler hasarlı binalara girerek kutu ve çantalarla dışarı çıkarken, aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin sokakta beklediği görüldü.

Olayların şiddet yaşanmadan gerçekleştiği aktarıldı.

VENEZUELALI FUTBOLCULAR DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Depremlerde bazı Venezuelalı futbolcuların da yaşamını yitirdiği veya afetten etkilendiği kaydedildi. Venezuela Milli Takımı ve Venezuela Futbol Federasyonu (FVF), gelecek vadeden 18 yaşındaki futbolcu Yimvert Berroteran'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Berroteran’ın birkaç ay önce Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda forma giydiği ve yakın zamanda Venezuela 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadığı belirtildi.

FVF ve futbolcuların kulüpleri, genç oyuncular Victor Palacios ile Razan Sijaa'nın da depremde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Öte yandan Venezuelalı Zulia takımının savunma oyuncusu Hector Bello, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partnerinin deprem sırasında küçük çocuklarını korumaya çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bello, kızı ile teyzesinin ise hastanede tedavi gördüğünü belirtti.