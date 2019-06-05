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Venezuela'nın altınlarına şimdi de Almanlar el koydu

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 2016 yılında verilen kredinin geri ödemesiyle ilgili anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela'ya ait 20 ton altına el koyduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 05.06.2019 - 16:06..
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Venezuela'nın altınlarına şimdi de Almanlar el koydu

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Venezuela, 2016 yılında Almanya'yla yaptığı 750 milyon dolarlık kredi anlaşmasında 20 ton altını ipotek verdi.

Venezuela'nın 2021'de sona erecek anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesi üzerine Deutsche Bank, anlaşmayı tek taraflı feshederek altına el koydu.

Deutsche Bank yetkilileri ile Venezuela hükümetinden temsilcilerin konu hakkında yorum yapmadığı belirtildi.

29 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ...

Venezuela Merkez Bankası, ABD'nin yaptırımlarını bypass etmek için geçen ay 570 milyon dolar değerinde 15 ton altın satışı yapmıştı.

Bu satış sonucunda Venezuela'nın altın rezervleri, 7.9 milyar dolarla son 29 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Venezuela'nın altınlarına şimdi de Almanlar el koydu

İNGİLTERE DE EL KOYMUŞTU

Venezuela petrol ve altın rezervleri açısından oldukça zengin bir ülke. ABD'nin buraya yönelik başlattığı sözde demokrasi getirme mücadelesinin altında yatan sebep de bu. Daha önce İngiltere de bankalarındaki Venezuela altınlarına el konulduğunu açıklamıştı.

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