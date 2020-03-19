Viroloji nedir

Viroloji, genellikle mikrobiyoloji veya patolojinin bir parçası olarak gösterilen organik virüsleri, zincirlerini, sınıflandırılmalarını, hücrelere giriş yollarını ve hastalığa yol açışlarını inceler.

Viroloji alanında çalışan kişilere ise virolog denir.

VİRÜS NEDİR?

Virüs ise sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenlerdir... Virüsler; hayvanlardan ve bitkilerden, bakterilerin ve arkelerin de içinde bulunduğu mikroorganizmalara kadar her türlü canlı şekillerine bulaşabilir.

VEKTÖRLER

Virüsler birçok yolla yayılırlar; bitkilerde virüsler genellikle yaprak bitleri ve bitki özsuyu ile beslenen böcekler tarafından bitkiden bitkiye aktarılırken, hayvanlarda kan emici haşerat tarafından aktarılırlar. Bu hastalık taşıyan organizmalara, vektörler denilir.

GRİP VİRÜSLERİ

Grip virüsleri, solunum yoluyla yayılım gösterirler. Norovirüs ve rotavirüs viral kaynaklı gastroenteritin, en bilindik etkenlerindendir ve fekal-oral bulaş yoluyla ve insandan insana temas ile su ve yiyeceklerle bulaşırlar.

KONAK ÖZGÜLLÜĞÜ

HIV, cinsel temas yoluyla ve enfekte kanla temas yoluyla bulaşan ciddi bir etkendir. Virüsün enfekte edebildiği hücrelere "konak" hücre denir ve konak türü geniş veya dar olabilir. Bunu virüsün "konak özgüllüğü" belirler.