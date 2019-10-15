Visa ve Mastercard, Facebook'un kripto para projesinden ayrıldı

Geçtiğimiz aylarda kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, birçok eleştirinin de odağı haline geldi. ABD hükümeti tarafından ciddi eleştiriler alan Facebook'un bu hamlesi, Başkan Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, bu şartlar altında Libra'nın Avrupa topraklarında gelişmesine müsaade edemeyeceklerini belirtmişti.

EBAY, VISA VE MASTERCARD, PROJEDEN AYRILDI

EBay, Mastercard ve Visa gibi büyük ödeme şirketleri, Facebook'un kripto para projesinden ayrıldıklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde PayPal'in de projeden ayrıldığını düşünürsek; Facebook'un kripto parası Libra, oldukça kan kaybetti. Bu durum, tüketicilerin kendi paralarını Facebook'un kripto parası Libra'ya dönüştürmek için, uluslararası ödeme şirketlerinden yararlanamayacağı anlamına geliyor.





FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini Libra olarak adlandırdı. Bazı ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan Libra, Calibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.

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