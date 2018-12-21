taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3007
Euro
6.0588
Altın
1260.15
Borsa
91899.26
Gram Altın
214.755

Viyana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 16:45..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Viyana'da silahlı saldırı yaşandı. Şehrin en çok turist ağırlayan restoranına öğlen 13:30 civarında  bir silahlı saldırı düzenlendi.

Viyana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ 2 YARALI

Bazı görgü tanıkları ise; saldırganların restoran önünde 'kurşun yağmuru' gerçekleştirdiğini belirtti. St. Stephen's Katedrali'nin yakınında meydana gelen olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Viyana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı açıklandı. Bölgeye ise hemen polis ve ambulans ekipleri geldi. Viyana polisi olayla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştireceğini açıkladı.

Viyana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

103
Plastik poşet yerine rengarenk fileler

Plastik poşet yerine rengarenk fileler

113
Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

95
Mağarada görüntülenen teröristler öldürüldü

Mağarada görüntülenen teröristler öldürüldü

92
CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

90
ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

66
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir