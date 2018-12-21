Viyana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Viyana'da silahlı saldırı yaşandı. Şehrin en çok turist ağırlayan restoranına öğlen 13:30 civarında bir silahlı saldırı düzenlendi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Bazı görgü tanıkları ise; saldırganların restoran önünde 'kurşun yağmuru' gerçekleştirdiğini belirtti. St. Stephen's Katedrali'nin yakınında meydana gelen olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı açıklandı. Bölgeye ise hemen polis ve ambulans ekipleri geldi. Viyana polisi olayla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştireceğini açıkladı.