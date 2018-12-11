Volkswagen direksiyonu Türkiye'ye kırdı

Renault,Ford,Hyundai ve Toyota gibi birçok markaya ev sahipliği yapan ve bundan da ciddi bir gelir elde eden Türkiye, Volkswagen’in de ülkeye girmesinin ardından birçok avantaj sağlayacak.

Volkswagen bu girişimiyle Seat ve Skoda’nın üretimi ile SUV modelini Türkiye’de gerçekleştirecek.Volkswagen’in ülkemizde ilk otomobil üretim girişimi Seat ve Skoda değil. Öncesinde, ticari araç üretiminde Ford ile anlaşarak, Transporter ile Transit‘in tek bir yerden çıkışını sağlamıştı. Türkiye’de 3 fabrikası bulunan Ford da Volkswagen’in ticari araç üretimini üstlenecek.

ÇEKYA’DAN ÇEKİLİP TÜRKİYE’YE GELİYOR

Özellikle Alman firmalarının Doğu Avrupa ile başlayan fabrika açılım süreçleri ülkemize de sıçradı. 2022’ye kadar Çekya’da üretimine devam edilecek olan Skoda ve Seat’ın bir sonraki durağı Türkiye.

ALMANLAR’DAN DOĞU AVRUPA AÇILIMI

Macaristan’ın Kecskemet şehrinde 2010 senesinde fabrika kuran bir başka Alman devi Mercedes, şehir nüfusunun 10’da 1’ine istihdam olanağı sunmuş ve şehrin ekonomik yapısına katkı sağlamıştı. Halen Kecskemet’te 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Mercedes’in önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye de yatırım yapması bekleniyor

BEKLENEN TARİH 2022

Ülkemizde 2022’de faaliyete geçmesi beklenen Volkswagen tesisinin nerede kurulacağı henüz netleşmedi. Hayati önem taşıyan bu yatırımların ülkeye ve yapılacağı şehrin ekonomisine katkısı yadsınamaz bir gerçek.