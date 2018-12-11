taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3595
Euro
6.1013
Altın
1247.73
Borsa
91941.22
Gram Altın
215.404

Volkswagen direksiyonu Türkiye'ye kırdı

Alman devi Volkswagen Türkiye’ye açılma kararı aldı. Başlangıçta 5 bin kişiye istihtam olanağı sağlayacak olan firma, bazı modellerinin üretimini Türkiye’de gerçekleştirecek.

Özel Yazı | 11.12.2018 - 12:44..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Volkswagen direksiyonu Türkiye'ye kırdı

Renault,Ford,Hyundai ve Toyota gibi birçok markaya ev sahipliği yapan ve bundan da ciddi bir gelir elde eden Türkiye, Volkswagen’in de ülkeye girmesinin ardından birçok avantaj sağlayacak.

Volkswagen direksiyonu Türkiye'ye kırdı

Volkswagen bu girişimiyle Seat ve Skoda’nın üretimi ile SUV modelini Türkiye’de gerçekleştirecek.Volkswagen’in ülkemizde ilk otomobil üretim girişimi Seat ve Skoda değil. Öncesinde, ticari araç üretiminde Ford ile anlaşarak, Transporter ile Transit‘in tek bir yerden çıkışını sağlamıştı. Türkiye’de 3 fabrikası bulunan Ford da Volkswagen’in ticari araç üretimini üstlenecek.

ÇEKYA’DAN ÇEKİLİP TÜRKİYE’YE GELİYOR

Özellikle Alman firmalarının Doğu Avrupa ile başlayan fabrika açılım süreçleri ülkemize de sıçradı. 2022’ye kadar Çekya’da üretimine devam edilecek olan Skoda ve Seat’ın bir sonraki durağı Türkiye.

Volkswagen direksiyonu Türkiye'ye kırdı

ALMANLAR’DAN DOĞU AVRUPA AÇILIMI

Macaristan’ın Kecskemet şehrinde 2010 senesinde fabrika kuran bir başka Alman devi Mercedes, şehir nüfusunun 10’da 1’ine istihdam olanağı sunmuş ve şehrin ekonomik yapısına katkı sağlamıştı. Halen Kecskemet’te 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Mercedes’in önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye de yatırım yapması bekleniyor

BEKLENEN TARİH 2022

Ülkemizde 2022’de faaliyete geçmesi beklenen Volkswagen tesisinin nerede kurulacağı henüz netleşmedi. Hayati önem taşıyan bu yatırımların ülkeye ve yapılacağı şehrin ekonomisine katkısı yadsınamaz bir gerçek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik

Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik

18
Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

159
Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

46
Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

45
Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor

Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor

132
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

168
Koç'tan Ersun Yanal'ı isteyenlere: Beni anlamadınız

Koç'tan Ersun Yanal'ı isteyenlere: Beni anlamadınız

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir