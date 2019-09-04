Volkswagen fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçti

Geçen hafta Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırım yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Volkswagen, Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.

Şirket, yeni fabrika yatırımı hakkındaki son resmi açıklamasında ise Bulgaristan'ın da değerlendirildiği yatırım hakkında nihai kararın henüz verilmediğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çekya Başbakanı Andrej Babis, Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçtiğini duyurdu.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR YATIRIM YAPMAKTA"

Babis, "Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum. Çekya, önemli bir araç parçaları üreticisi.

"LİDER POZİSYONDAYIZ"

Bu konuda lider bir pozisyondayız ve bir işbirliğinden kesinlikle memnuniyet duyarız." diye konuştu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı VİDEO