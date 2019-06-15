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Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullanabilir

Yeni fabrikası için Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim yapmaya hazırlanan Volkswagen, İzmir'den büyük bir arazi satın aldı.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 15:06..
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Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullanabilir

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından biri olan Volkswagen, yeni fabrikası için tercihini Türkiye'den yana kullanıyor...

İLK FABRİKA İZMİR'E

Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 2001 yılına kadar Opel tarafından kullanılan İzmir'deki arazinin Volkswagen tarafından satın alındığını yazdı.

Türkiye'de bugüne kadar hiçbir yatırımı olmayan otomobil firması, 40 dönümlük araziye ilk fabrikasını kuracak.

Konuyla ilgili şirketten net bir açıklama yapılmasa da Alman gazeteleri, fabrikanın Bulgaristan yerine Türkiye'ye kurulmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

EN ÇOK SATANLAR ARASINDA FAKAT YATIRIMI YOK

Volkswagen, Türkiye'de en çok satan altı marka arasında ülkede üretimi olmayan tek şirket olarak göze batıyordu.

FAZ'da yayınlanan haber, Christian Geinitz imzası taşıyor...

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