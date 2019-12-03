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Vur emrini veren darbeci Ahmet Taştan'ın cezası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin başında "nişan al" ve "ateş" emrini veren Binbaşı Ahmet Taştan, 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 03.12.2019 - 12:02..
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Vur emrini veren darbeci Ahmet Taştan'ın cezası

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti.

Darbe gecesi ortaya çıkan görüntülerde; eski Binbaşı Ahmet Taştan, saat 21.56 sıralarında komutasındaki askerlerle, trafik yoğunluğu nedeniyle askeri araçtan inerek yaya olarak yolu kapatan askerlere katılmıştı.

Köprüde 'vur' emri veren darbeci eski Binbaşı Ahmet Taştan, cezasız kalmadı.

SANIK ASKERLER HER ŞEYİ ANLATTI

Davada sanıklar, Taştan'ın halkın üzerine ateş ettiğini, akabinde karşısındaki vatandaşların yere yığıldığını gördükleri yargılama sırasında tek tek anlattı. Sanıklardan A.T., "Hatta Ahmet Taştan bize 'Bunlar polis kıyafeti giymiş terörist.' dedi. Bizi 'Havaya ateş etmeyen olursa ben sıkarım.' diye tehdit ettiler. Oturan arkadaşımızı da muhtemelen Ahmet Taştan ve yanındaki komutanlardan biri vurdu. Ahmet Taştan 'Ölen arkadaşınız silah sıkmadığı için vuruldu.' diye söyledi.'' şeklinde savunmada bulundu.

NİŞAN AL VE ATEŞ EMRİ VEREN DARBECİ

Köprüdeki askerlere ''Nişan al'' ve ''ateş" emri veren darbeci Ahmet Taştan, yine köprüdeki görevli polislerin silahını gasbederek el koymasına ilişkin iddianamedeki suçlamalara da cevap vermedi.

İSMİ ANKESÖR SORUŞTURMASINDA DA ÇIKTI

Öte yandan darbeci eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme aracı olarak kullanılan ankesör/sabit hatlardan iletişim kurduğu da ortaya çıktı.

Vur emrini veren darbeci Ahmet Taştan'ın cezası

35 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargılamanın yapıldığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık Ahmet Taştan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vur emrini veren darbeci Ahmet Taştan'ın cezası -VİDEO

Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait görüntüler

Vur emrini veren darbeci Ahmet Taştan'ın cezası

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