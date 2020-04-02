Web, internet üzerinde birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bilgi sistemidir.

Bu dokümanların her birine Web sayfası denir. Web sayfalarına Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı metin işaretleme dilini geliştirmesiyle oluşmuştur.

WEB'İN TEMELİ

Web’in temeli internettir. Web, internet üzerinde kurulmuştur. Web tarayıcılarının ve sunucularının kendi aralarında iletişim için kullandıkları protokole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) denir.

İNGİLİZCE SAYFALAR DAHA FAZLA

2001'de yapılan bir çalışmaya göre, çoğunlukla görünmez Web ya da derin Web'de 550 milyardan fazla belge vardı. 2.024 milyon Web sayfasının anketinin belirlediğine göre İngilizce sayfalar yüzde 56,4'le birinci sırada bulunurken, yüzde 7,7 ile Almanca ikinci sırada, yüzde 5,6 ile Fransızca üçüncü sırada yer aldı.