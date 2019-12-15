Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau barıştı

Galatasaray taraftarının unutamadığı isimlerin başında gelen ve her yaptığı Türkiye'de yankı uyandıran Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder ile model ve oyuncu eşi Yolanthe Cabau, barıştı.

9 yıl önce evlenen ve çocukları olan çift, geçtiğimiz yıl aldatma nedeniyle yollarını ayırmaya karar vermişti.

'ŞİDDET UYGULADI' İDDİASI

Hollanda basını her ikisinin de birbirini aldattığını hatta Wesley Sneijder'in eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürülmüştü.

"BATIRDIM"

Boşanma haberlerinin ardından Snejider, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Batırdım. Her şeyi batırdım. Hem de birçok kez." açıklamasını yapmıştı.

DERNEĞE BAĞIŞ YAPMASI BİLE KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Kariyeri oldukça dolu olan ve bu sezon futbolu bırakan Wesley Sneijder, eşinin gönlünü kazanmak için Yolanthe Cabau'nun kurduğu 'Free A Girl' derneğine Anneler Günü'nde 2 milyon euroluk (13 milyon 500 bin TL) bağış yapmıştı.

19 MİLYON EURO TAZMİNAT TALEBİ

Snejider'in bu sürprizi Yolanthe Cabau'nun kararını değiştirmemiş, sosyal medya hesabından birlikte çekilen tüm fotoğraflarını silmişti. Yolanthe Cabau ayrıca boşanma tazminatı olarak 19 milyon euro (yaklaşık 120 milyon TL) alacağı ifade edilmişti.

ANNESİ DUYURDU

Ancak önceki gün Hollanda basınına konuşan Sneijder'in annesi Slyvie, Wesley ve Yolanthe'nin 9 yıllık evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyurdu.