WhatsApp, gelecek yıldan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor. Daha önce, 2019 yılının sonunda Windows Phone telefonlara olan desteğini sonlandıracağını açıklayan şirket, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlarda çalışmayacak.

ŞUBAT 2020'DE GEÇERLİ OLACAK

WhatsApp; yayınladığı bir blog gönderisinde, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini, gelecek yıl şubat ayında sonlandıracağını açıkladı.

KULLANICILAR HESAP OLUŞTURAMAYACAK

WhatsApp, yayınladığı bir blog gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

''iOS 8 ve daha düşük iPhone modellerinde, Android 2.3.7 ve daha eski sürümlerde, gelecek yıl şubat ayından itibaren yeni bir WhatsApp hesabı oluşturulamayacak ve mevcut hesabınız doğrulanamayacak. En iyi WhatsApp deneyimi için, telefonunuzu daha güncel bir işletim sistemine güncellemenizi öneriyoruz. Ayrıca uygulamayı, 31 Aralık 2019'dan sonra, hiçbir Windows Phone işletim sisteminde kullanamayacaksınız.''

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