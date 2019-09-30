taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6486
Euro
6.1654
Altın
1485.1
Borsa
105096.55
Gram Altın
269.613
Bitcoin
46044.11

WhatsApp, gelecek yıldan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, 2020'nin Şubat ayından itibaren bazı iOS ve Android cihazlara olan desteğini sonlandıracak.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 17:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor. Daha önce, 2019 yılının sonunda Windows Phone telefonlara olan desteğini sonlandıracağını açıklayan şirket, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlarda çalışmayacak.

ŞUBAT 2020'DE GEÇERLİ OLACAK

WhatsApp; yayınladığı bir blog gönderisinde, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini, gelecek yıl şubat ayında sonlandıracağını açıkladı.

whatsapp

KULLANICILAR HESAP OLUŞTURAMAYACAK

WhatsApp, yayınladığı bir blog gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

''iOS 8 ve daha düşük iPhone modellerinde, Android 2.3.7 ve daha eski sürümlerde, gelecek yıl şubat ayından itibaren yeni bir WhatsApp hesabı oluşturulamayacak ve mevcut hesabınız doğrulanamayacak. En iyi WhatsApp deneyimi için, telefonunuzu daha güncel bir işletim sistemine güncellemenizi öneriyoruz. Ayrıca uygulamayı, 31 Aralık 2019'dan sonra, hiçbir Windows Phone işletim sisteminde kullanamayacaksınız.''

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

WhatsApp, gelecek yıldan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, gelecek yıldan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, gelecek yıldan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, gelecek yıldan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacakWhatsApp, gelecek yıldan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gümüşhane'de öğrenciler için yamaca yurt yapıldı

Gümüşhane'de öğrenciler için yamaca yurt yapıldı

393
Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

361
Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

114
Caner'in yürüyerek defansa gelmesi tepki topladı

Caner'in yürüyerek defansa gelmesi tepki topladı

48
Faruk Çelik'in seçim önerisi

Faruk Çelik'in seçim önerisi

295
Ankara'daki ishal salgınından Meral Akşener de etkilendi

Ankara'daki ishal salgınından Meral Akşener de etkilendi

148
Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

248
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir