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WhatsApp Hindistan'da video durum süresini düşürdü

WhatsApp, koronavirüsün neden olduğu trafiği azaltmak için video durum süresini düşürme kararı aldı.

Haber Merkezi |
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WhatsApp Hindistan'da video durum süresini düşürdü

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, koronavirüs nedeniyle kullanıcı sayısını bir hayli artırdı.

Eve kapanan milyonlarca insan, birbirleriyle iletişim sağlayabilmek için WhatsApp'ı tercih ediyor. Ancak bu durum, zaman zaman uygulamada aşırı yoğunluğa neden olabiliyor.

whatsapp

DURUM VİDEOSU UZUNLUĞU DÜŞÜRÜLDÜ

WhatsApp, Hindistan'daki aşırı yoğunluğun önüne geçebilmek için durum video sınırını düşürdü. Yani ülkedeki kullanıcılar, durumlarında en fazla 15 saniye uzunluğundaki videoları paylaşabilecek. Daha uzun videolara ise izin verilmeyecek.

Şimdilik bu kararın yalnızca Hindistan'daki kullanıcılar için verilen geçici bir karar olduğu söyleniyor. Şirket, aşırı yoğun kullanım tespit eden diğer ülkelere de benzer bir kısıtlama getirebilir.

Instagram: @eshteknoloji

WhatsApp Hindistan'da video durum süresini düşürdü

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