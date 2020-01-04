WhatsApp, yılbaşı gecesi rekor kırdı: 100 milyar mesaj

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp; yılbaşı gecesi, kırılması zor bir rekora imza attı. Facebook bünyesi altında hizmet veren platformdan, 31 Aralık gecesi 100 milyardan fazla mesaj gönderildi.

Gönderilen 100 milyardan fazla mesajın 12 milyarı ise yalnızca fotoğraf.

REKORDA BÜYÜK PAY HİNDİSTAN’IN

WhatsApp’ın yılbaşı gecesi küresel çapta elde ettiği mesaj trafiğinde, Hindistan oldukça büyük bir rol oynadı. Hintli kullanıcılar, 31 Aralık gecesi 20 milyardan fazla mesaj gönderdi. Ülkedeki WhatsApp mesaj trafiği, dünya genelindeki trafiğin beşte birini oluşturdu.

EN POPÜLER WHATSAPP İLETİŞİM ŞEKLİ: METİN MESAJI

WhatsApp yaptığı açıklamada,, yılbaşı gecesi en çok metin mesajı gönderildiğini, ardından durum, resimli mesaj, arama ve sesli not gibi özelliklerin kullanıldığını belirtti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.