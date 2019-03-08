WhatsApp'ı, akıllı telefon olmadan bilgisayardan kullanma

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, hemen hemen bütün akıllı telefon kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Peki ya akıllı telefonunuz yoksa?

WhatsApp’ı kullanabilmek için akıllı telefonunuzun olması şart değil, sadece bir bilgisayarınızın olması yeterli. Bu videomuzda, akıllı telefonunuz olmasa bile bilgisayardan WhatsApp’ı nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğiz. İyi seyirler.

Bu yöntemle, WhatsApp'ı herhangi bir akıllı telefona ihtiyacınız olmadan bilgisayar üzerinden kullanabilir ve daha büyük ekranda WhatsApp deneyimi yaşayabilirsiniz.

Eğer hem telefondan hem de bilgisayardan aynı anda WhatsApp hesabınızı kontrol etmek isterseniz, Whatsapp Web uygulamasını kullanmanızda fayda var. Çünkü videoda anlattığımız yöntemi kullanarak bilgisayara WhatsApp kurarsanız, telefonunuzdaki hesabınız otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

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