WhatsApp'ın android sürümüne arama bekletme özelliği geldi

Facebook bünyesinde bulunan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.

Uygulamanın android sürümünü güncelleyen şirket, iki hafta önce iOS sürümü için yayınladığı arama bekletme özelliğini, android kullanıcılara da sunmaya başladı.

GÖRÜŞME ESNASINDA ARAMA ALINABİLECEK

WhatsApp'ın android kullanıcılarına sunduğu arama bekletme özelliği, kullanıcıların bir arama sırasında ikinci bir aramayı cevaplamalarına izin veriyor. İkinci çağrı cevaplandığında ise ilk çağrı beklemeye alınıyor. Böylece herhangi bir görüşme sırasında gelen aramaları kabul edebiliyorsunuz.

GRUP GİZLİLİK AYARLARI DA UYGULAMAYA EKLENDİ

WhatsApp’ın android sürümüne eklenen bir diğer yenilik ise grup gizlilik ayarları oldu. Yeni ayarlar ile birlikte, kimlerin sizi bir gruba ekleyebileceğine karar verebiliyorsunuz. Bu ayarı uygulamak için Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar yolunu izleyebilirsiniz.

Ek olarak uygulama, daha önce bazı Xiaomi modellerinde şarjın hızlı tükenmesine neden olan bir sorunu da yeni güncelleme ile giderdi.

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