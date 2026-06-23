Wilfried Singo’dan sevindiren haber: Tetkikler temiz çıktı

Fildişi Sahilleri'nin Almanya ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve etkili bir performans ortaya koyan Singo, taç çizgisi kenarında yaşadığı sakatlık sonrası arka adalesini tutarak yerde kalmış, oyuna devam edemeyince kenara gözyaşları içinde gelmişti.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

"SONUÇLARI OLUMLU ÇIKTI"

Yapılan tetkiklerin olumlu sonuç verdiği kaydedilirken, sağlık ekibinin oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesi için birkaç gün dinlenme kararı aldığı ve tedavi sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Federasyon ve teknik heyet, Singo’ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, oyuncunun durumunun yakından takip edilmeye devam edileceğini duyurdu.

Fildişi Sahili Milli Takımı tarafından yapılan açıklama şu şekilde kaydedildi:

“2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, 22 Haziran Pazartesi günü ek sağlık kontrollerinden geçti.



Bu kontrollerin sonuçları olumlu çıktı. Milli takım sağlık ekibine göre Fildişili savunmacı, en iyi şekilde iyileşmesi için birkaç gün dinlenecek ve tedavi görecek.



Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ile Fildişi Sahili Milli Takımı'nın tüm teknik ekibi, kendisine acil şifalar dilerken sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip edecek.”