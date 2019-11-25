Xiaomi, 100W hızlı şarj teknolojisini gelecek yıl kullanacak

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda, en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri de ya daha güçlü batarya optimizasyonları yapıyor ya da daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor.

17 DAKİKADA TAM ŞARJ

Bazı akıllı telefon üreticileri ise telefonları daha hızlı şarj edebilmek için hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Bu üreticilerden biri olan Xiaomi, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefonları, sadece 17 dakikada tam şarj edebilem 100W hızlı şarj teknolojisini, gelecek yıl piyasaya süreceği modellerde kullanacak.

Super Charge Turbo ismi verilen bu teknoloji, iPhone 11 Pro'dan 5 kat daha hızlı şarj edebiliyor. Xiaomi CEO'su Lin Bin, bu teknolojiye sahip telefonları daha fazla göreceğimizi açıklamış ve seri üretime geçtiklerini duyurmuştu.

AŞIRI ISINMAYI DA ENGELLİYOR

100W şarj teknolojisi; standart lityum iyon bataryalara uygulandığında, hem bataryanın aşırı ısınmasına hem de ömrünün daha hızlı bitmesine neden olabilir.

Ancak Xiaomi, bu sorunları MTW batarya yapısı adı verilen bir yöntemle çözdüğünü ve 100W şarj teknolojisinin sıcaklık ve iç direnci büyük ölçüde azalttığını iddia ediyor.





Şu anda en yüksek hızlı şarj teknolojsine sahip Oppo Reno Ace, 65W hızlı şarjı desteklemesine rağmen yalnızca Asya pazarında kullanılabiliyor. Xiaomi ise yeni teknolojisinin bütün dünyada kullanılmasını istiyor.

100W hızlı şarj teknolojisinin nasıl çalıştığı hakkında çok fazla detay yok. Ancak şunu söyleyebiliriz ki gelecek yıl en az bir adet Xiaomi modeli, 100W hızlı şarj teknolojisi ile birlikte gelecek.

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