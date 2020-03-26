Xiaomi, 2 buçuk metrelik dev televizyonunu duyurdu

Tek kişilik yatağınızdan daha büyük bir televizyon hayal ettiyseniz, Xiaomi'nin tanttığı 98 inçlik (248 ekran) Redmi Smart TV Max modeline göz atabilirsiniz.
Evde sinema deneyimi için harika özellikler sunan yeni Redmi Smart TV Max, 4K çözünürlüğüyle ön plana çıkıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip televizyon, 4 çekirdekli özel bir işlemci kullanıyor.
Redmi Smart TV Max, oldukça ince çerçevelere sahip ve yüzde 98,8'lik bir ekran/gövde oranı sunuyor. İki dahili hoparlöre sahip televizyon, aynı zamanda Mali grafik birimini kullanıyor.
FİYATI
Gelecek ay satışa çıkması planlanan Redmi Smart TV Max modelinin fiyatı ise yaklaşık 2 bin 832 dolar olacak.
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