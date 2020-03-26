Xiaomi, 2 buçuk metrelik dev televizyonunu duyurdu

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İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'

Koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için yapılan “Evde kal” çağrılarına İstanbul'da, "hangi bölgede nasıl karşılandı" sorusunun cevabı belli oldu