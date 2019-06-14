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Xiaomi, Android Q beta programına katılacak telefonlarını açıkladı

Xiaomi, Android Q'nun beta programına dahil ettiği telefon listesini güncelledi. İşte Android Q beta programına katılacak Xiaomi akıllı telefonları.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 15:35..
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Geçtiğimiz ay düzenlenen Google I/O etkinliğinde Xiaomi ile ortaklık kurduklarını açıklayan Google, Xiaomi Mi MIX 3 5G ve Mi 9 modelleri için Android Q Beta güncellemelerini duyurmuştı.Ardından Redmi K20 Pro'yu da listeye dahil eden Xiaomi, söz konusu güncellemeyi sadece Çin'deki kullanıcılara sunmıştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi bugün yaptığı açıklamada, Android Q Beta programına katılacak akıllı telefonlar listesine yeni modeller eklediğini duyurdu. İşte Android Q Beta güncellemesini alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri ve güncelleme tarihleri.

android q

  • Xiaomi Mi 9 (2019 dördüncü çeyrek)
  • Redmi K20 Pro (2019 dördüncü çeyrek)
  • Xiaomi Mi 8 (2019 dördüncü çeyrek)
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Sürümü (2019 dördüncü çeyrek)
  • Xiaomi Mi 8 In-Screen Fingerprint Edition (2019 dördüncü çeyrek)
  • Xiaomi Mi MIX 2S (2019 dördüncü çeyrek)
  • Xiaomi Mi MIX 3 (2019 dördüncü çeyrek)
  • Redmi K20 (2019 dördüncü çeyrek)
  • Xiaomi Mi 9 SE (2019 dördüncü çeyrek)
  • Redmi Not 7 (2020 birinci çeyrek)
  • Redmi Not 7 Pro (2020 birinci çeyrek)

Yukarıdaki listede yer alan Xiaomi telefonlar ilk önce Çin'de Android Q Beta güncellemesini aldıktan sonra, diğer ülkelerdeki kullanıcılar için de söz konusu güncelleme yayınlanacak.

Şirket, daha eski modellerde de Android Q işletim sistemini test ettiğinden, bu listeye eklenecek telefonların sayısıda zamanla artabilir.

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