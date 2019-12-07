Xiaomi Mi Mix 4’ün bazı özellikleri belli oldu

Samsung'un yeni 108MP ISOCELL kamera sensörünü kullanacak ve oldukça gelişmiş özelliklere sahip olacak Xiaomi Mi Mix 4 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. 2020 yılının başlarında tanıtacak yeni telefonun, ortaya çıkan özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

XIAOMI MI MIX 4 ÖZELLİKLERİ

Geekbench testlerinde ortaya çıkan Xiaomi Mi Mix 4’ün, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865’ten güç alması bekleniyor. 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğiyle gelecek telefon, Android 10 işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşacak.

Ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 4500 mAh batarya ile gelmesi beklenen Xiaomi Mi Mix 4, Samsung Galaxy Note 10 ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

KAMERA PERFORMANSI

108 MP kameraya sahip yeni Xiaomi telefonunun, nasıl bir kamera deneyimi sunacağı şu an için bilinmiyor. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre bu kamera, 12032 x 9024 piksel çözünürlükte oldukça iyi kalitede fotoğraflar çekebilecek.

4 arka kameraya sahip olması beklenen Xiaomi Mi Mix 4, 108 MP ana kameranın yanı sıra 16 MP süper geniş açı kamera, 12 MP üçüncü kamera ve periskop kamera ile birlikte satışa çıkacak. Telefonun ön kamerası ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

EKRAN ALTI KAMERA TEKNOLOJİSİ İLE GELEBİLİR

Xiaomi Mi Mix 4’ün sızdırılan yukarıdaki fotoğrafına baktığımızda, telefonun ön tarafında enrana gömülü iki adet kameranın olduğunu görüyoruz. Ancak henüz bu fotoğrafların gerçek olup olmadığına dair herhangi bir kanıt yok.

Xiaomi Mi Mix 4 ile iligli yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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