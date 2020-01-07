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Xiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendi

Xiaomi'nin her yeri ekran olan akıllı telefonu Mi Mix Alpha'nın, ne zaman satışa çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 10:23..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte her yeri ekran olan telefon Mi Mix Alpha modelini tanıtmıştı.

Qualcomm Snapdragon 855+işlemcisinden gücünü alan Mi Mix Alpha'da, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor.

108 MP ana kamerası ile birlikte, 16MP geniş açı kamera ve 12MP telefoto kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha, bu güçlü arka kameraları ön kamera olarak kullanma fırsatı sunuyor

xişaomi mi mix alpha

ÇIKIŞ TARİHİ NETLEŞMEDİ

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın, yıl sonuna doğru Çin'de sınırlı sayıda satışa çıkacağı ve fiyatının 2 bin 800 dolardan başlayacağı açıklanmıştı. Ancak, 2019 yılı geride kalmasına rağmen telefon henüz satışa çıkmış değil.

Xiaomi, Mi Mix Alpha modeli için henüz planlanan bir çıkış tarihi olmadığını ve biraz daha beklememiz gerektiğini açıkladı. Telefonun konsept tasarımda olması ve sınırlı sayıda üretilmesi, 'Yoksa hiç piyasaya sürülmeyecek mi?' sorusunu sormamıza neden oluyor.

Ancak, bu sorunun cevabını öğrenebilmemiz için Xiaomi'den bir açıklama beklememiz gerekecek.

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendi

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendi

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Xiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendi

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendi

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendi

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendiXiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendi

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