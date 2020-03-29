Xiaomi, Redmi Note 8 Pro için Android 10'u genişletti

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonu Redmi Note 8 Pro, geçtiğimiz ay Geekbench'te ortaya çıkan Android 10 tabanlı MIUI11 beta güncellemesini Çin'de almaya başlamıştı.

Daha sonra Android 10 güncellemesinin kararlı sürümünü Çin'deki Redmi Note 8 Pro modellerine dağıtmaya başlayan Xiaomi, daha sonra ise Çin dışındaki bazı ülkelere de güncellemeyi sunmuştu.

GÜNCELLEME, YENİ ÜLKELERE DAĞITILIYOR

Xiaomi, Redmi Note 8 Pro'nun global sürümlerine Android 10 güncellemesini sunmaya başladı. Ayrıca Hindistan ve Endonezya'daki kullanıcılar da güncellemeye kavuştu.

Eğer resmi olarak Android 10 güncellemesini almadıysanız, aşağıdaki bağlantıdan Xiaomi sunucularındaki Android 10 güncellemesini manuel olarak da yükleyebilirsiniz.

V11.0.1.0.QGGMIXM - Android 10 (Global modeller için)

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

Eğer Redmi Note 8 Pro'nun global sürümüne sahipseniz, öncelikle yukarıdaki bağlantıdan indireceğiniz .zip dosyasını telefonunuzun içine atın.

Ardından Ayarlar > Telefon hakkında > Sistem güncellemesi yolunu izleyin.

Ekranda bulunan logoya 5-6 defa dokunduktan sonra, sağ üstteki üç noktalı menüden, 'Güncelleme paketini seçin'e dokunun ve indirdiğiniz .zip dosyasını seçin.

Ardından güncelleme otomatik olarak yüklenecektir.