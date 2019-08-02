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Yabancıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor

TÜİK verilerine göre, 2019'un ilk yarısında yabancılara konut satışı geçen yıla göre yüzde 69 artış gösterdi.

AA | 02.08.2019 - 13:51..
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Yabancıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor

TÜİK verilerinden derlenen verilere göre, 2019 yılının ilk yarısında yabancılara yapılan konut satışı araştırıldı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Yabancıya konut satışı ise ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 19 bin 952'ye yükseldi. Yabancıya satışta İstanbul 8 bin 903 konutla başı çekerken, Antalya 4 bin 93 konutla ikinci, Ankara bin 111 konutla üçüncü oldu.

Yabancıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor

İLK SIRADA IRAKLILAR YER ALDI

Söz konusu dönemde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde birincilik koltuğunu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı.

Iraklıları 2 bin 202 konutla İranlılar, bin 264 konutla Ruslar, bin 94 konutla Suudi Arabistanlılar ve 987 konutla Afganlar takip etti. Geçen yıllarda Avrupa metropollerine göre yabancıya konut satış oranının toplamda aldığı pay daha düşük kalırken, 2018'de artışa geçen oran 2019'da zirveyi gördü.

Yabancıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor

6 YILDA 4 KAT ARTTI

Yılın ilk yarısında 19 bin 952 adet konut edinen yabancıların toplam ev satışlarından aldığı pay yüzde 3,94'e çıktı. Böylece satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar almış oldu.

Söz konusu rakam 2018'de yüzde 2,88, 2017'de 1,58, 2016'da 1,36, 2015'te 1,77, 2014'te 1,63, 2013'te ise yüzde 1,05 şeklindeydi. Yabancıya satışın toplam konut satışı içerisinden aldığı pay son 6 yılda yaklaşık 4 kat arttı.

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