Yakalanan 8 FETÖ'cü astsubay itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden, 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından sorgulanan şüphelilerden 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
''MAHREM İMAMLARI"NI TEŞHİS ETTİLER
Örgütle bağlantısı olan askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 8 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk diğer şüphelilerden ise 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 13 zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.