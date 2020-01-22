Yakalanan 8 FETÖ'cü astsubay itirafçı oldu

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Geçen yıl 134 binden fazla marka başvurusu yaptık

2019'da TÜRKPATENT'e 8 bin 126 yerli patent ve 2 bin 906 yerli faydalı model için, 119 bin 412'si de yerli olmak üzere yapılan başvuru sayısı toplam 134 bin 353’e dayandı.